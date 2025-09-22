Directory Aziendale
La retribuzione totale Sviluppo Business media in Lithuania presso Vinted varia da €52.8K a €76.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Vinted. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Range Comune
Range Possibile
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Vinted, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Sviluppo Business at Vinted in Lithuania sits at a yearly total compensation of €76,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted for the Sviluppo Business role in Lithuania is €52,835.

