Vero
    Game-changing multi-channel messaging tools for the next generation of marketers. Built from the ground up to help marketing and product teams seamlessly communicate with their customers.

    http://www.getvero.com
    Sito web
    2012
    Anno di fondazione
    20
    Numero di dipendenti
    $1M-$10M
    Entrate stimate
    Sede centrale

