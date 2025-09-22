La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in United States presso Verkada varia da $446K a $609K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verkada. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025
Retribuzione Totale Media
In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
10% matura nel 1st-ANNO (10.00% annuale)
20% matura nel 2nd-ANNO (1.67% mensile)
30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)
40% matura nel 4th-ANNO (3.33% mensile)
In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
15% matura nel 1st-ANNO (15.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)
30% matura nel 4th-ANNO (2.50% mensile)