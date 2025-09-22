La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Verkada varia da $195K per year per L2 a $452K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $235K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verkada. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
10%
ANNO 1
20%
ANNO 2
30%
ANNO 3
40%
ANNO 4
In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
10% matura nel 1st-ANNO (10.00% annuale)
20% matura nel 2nd-ANNO (1.67% mensile)
30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)
40% matura nel 4th-ANNO (3.33% mensile)
15%
ANNO 1
25%
ANNO 2
30%
ANNO 3
30%
ANNO 4
In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
15% matura nel 1st-ANNO (15.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)
30% matura nel 4th-ANNO (2.50% mensile)