La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Verkada varia da $195K per year per L2 a $452K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $235K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verkada. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L2
(Livello Base)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Visualizza 2 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

10%

ANNO 1

20%

ANNO 2

30%

ANNO 3

40%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 10% matura nel 1st-ANNO (10.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (1.67% mensile)

  • 30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)

  • 40% matura nel 4th-ANNO (3.33% mensile)

15%

ANNO 1

25%

ANNO 2

30%

ANNO 3

30%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 15% matura nel 1st-ANNO (15.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)

  • 30% matura nel 4th-ANNO (2.50% mensile)



Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Verkada in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $452,107. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Verkada per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $235,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Verkada

