
Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verkada. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

10%

ANNO 1

20%

ANNO 2

30%

ANNO 3

40%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 10% matura nel 1st-ANNO (10.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (1.67% mensile)

  • 30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)

  • 40% matura nel 4th-ANNO (3.33% mensile)

15%

ANNO 1

25%

ANNO 2

30%

ANNO 3

30%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 15% matura nel 1st-ANNO (15.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)

  • 30% matura nel 4th-ANNO (2.50% mensile)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Tecnologo dell'Informazione (IT) at Verkada sits at a yearly total compensation of £56,336. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Tecnologo dell'Informazione (IT) role is £39,626.

