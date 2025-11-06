Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in India mediano presso Verizon ammonta a ₹5.79M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verizon. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹5.79M
Livello
SMTS
Base
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Bonus
₹867K
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
10 Anni
Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

34%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 34% matura nel 3rd-ANNO (34.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Verizon in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹14,815,154. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Verizon per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in India è ₹5,563,922.

