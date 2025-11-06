La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Dallas Area presso Verizon varia da $91.9K per year per MTS 1 a $214K per year per DMTS. Il pacchetto di retribuzione in Greater Dallas Area mediano year ammonta a $165K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verizon. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MTS 1
$91.9K
$90.4K
$1.3K
$194
MTS 2
$95K
$90.4K
$1.8K
$2.9K
MTS 3
$110K
$97.9K
$6K
$6.3K
MTS 4
$145K
$129K
$6K
$10.2K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
34%
ANNO 3
In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
34% matura nel 3rd-ANNO (34.00% annuale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
