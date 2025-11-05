La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Verizon varia da ₹898K per year per MTS 1 a ₹4.32M per year per SMTS. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹3.48M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verizon. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MTS 1
₹898K
₹864K
₹20.6K
₹13.4K
MTS 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
MTS 3
₹2.69M
₹2.21M
₹321K
₹164K
MTS 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --


33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
34%
ANNO 3
In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
34% matura nel 3rd-ANNO (34.00% annuale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
