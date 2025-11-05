Directory Aziendale
Verizon
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Bengaluru

Verizon Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Verizon varia da ₹898K per year per MTS 1 a ₹4.32M per year per SMTS. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹3.48M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verizon. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MTS 1
(Livello Base)
₹898K
₹864K
₹20.6K
₹13.4K
MTS 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
MTS 3
₹2.69M
₹2.21M
₹321K
₹164K
MTS 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Visualizza 4 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

34%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 34% matura nel 3rd-ANNO (34.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Dati

Ingegnere Software di Produzione

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Verizon in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹6,827,171. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Verizon per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Bengaluru è ₹3,901,512.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Verizon

Aziende Correlate

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse