Verizon
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

  • New York City Area

Verizon Manager di Prodotto Stipendi a New York City Area

La retribuzione Manager di Prodotto in New York City Area presso Verizon varia da $109K per year per Associate Product Manager a $217K per year per Principal Product Manager. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $195K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verizon. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Product Manager
$109K
$103K
$333
$5.6K
Product Manager 1
$143K
$135K
$0
$8K
Product Manager 2
$175K
$154K
$5.7K
$14.9K
Senior Product Manager
$208K
$169K
$9.1K
$29.9K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

34%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 34% matura nel 3rd-ANNO (34.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Verizon, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Verizon in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $241,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Verizon per il ruolo Manager di Prodotto in New York City Area è $200,000.

Altre Risorse