Veriff Stipendi

Lo stipendio di Veriff varia da $24,788 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Progetto nella fascia bassa fino a $115,575 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Veriff. Ultimo aggiornamento: 8/31/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $70.8K
Manager di Data Science
$94.8K
Data Scientist
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Risorse Umane
$94.3K
Manager di Prodotto
$114K
Manager di Progetto
$24.8K
Vendite
$116K
Manager di Ingegneria del Software
$80.3K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Veriff è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $115,575. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Veriff è $94,528.

