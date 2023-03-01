Directory Aziendale
Vasion
Vasion Stipendi

Lo stipendio di Vasion varia da $52,260 in retribuzione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) nella fascia bassa fino a $125,000 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Vasion. Ultimo aggiornamento: 9/14/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $125K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$52.3K
Vendite
$89.6K

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Vasion è Ingegnere del Software con una retribuzione totale annua di $125,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Vasion è $89,550.

