Varonis Stipendi

Lo stipendio di Varonis varia da $64,675 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Cybersecurity nella fascia bassa fino a $203,732 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Varonis. Ultimo aggiornamento: 9/14/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Ingegnere Software Backend

Manager di Ingegneria del Software
Median $204K
Vendite
Median $110K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$84.6K
Marketing
$134K
Manager di Prodotto
$204K
Recruiter
$66.5K
Ingegnere di Vendita
$131K
Analista di Cybersecurity
$64.7K
FAQ

