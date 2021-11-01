Varicent Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Varicent varia da $8,654 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $141,924 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Varicent. Ultimo aggiornamento: 9/14/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $86.2K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Manager di Ingegneria del Software
Median $142K
Manager di Prodotto
Median $94.3K

Analista di Business
$73.9K
Analista di Dati
$8.7K
Data Scientist
$114K
Marketing
$84.4K
Designer di Prodotto
$101K
Vendite
$92.4K
Manager Account Tecnico
$92K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Varicent è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $141,924. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Varicent è $92,181.

