La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Hyderabad Area presso ValueLabs varia da ₹870K per year a ₹3.79M. Il pacchetto di retribuzione in Greater Hyderabad Area mediano year ammonta a ₹1.53M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ValueLabs. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
