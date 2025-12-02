Directory Aziendale
UserZoom
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

UserZoom Designer di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Designer di Prodotto media in Spain presso UserZoom varia da €54.4K a €74.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di UserZoom. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$68K - $80.7K
Spain
Range Comune
Range Possibile
$62.7K$68K$80.7K$85.9K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Designer di Prodotto inviis presso UserZoom per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso UserZoom?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Designer di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in UserZoom in Spain raggiunge una retribuzione totale annua di €74,457. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in UserZoom per il ruolo Designer di Prodotto in Spain è €54,386.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per UserZoom

Aziende Correlate

  • Majesco
  • Centauri Health Solutions
  • Wiser Solutions
  • Verifone
  • InMobi
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/userzoom/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.