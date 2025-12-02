Directory Aziendale
UserGems
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Recruiter

  • Tutti gli stipendi Recruiter

UserGems Recruiter Stipendi

La retribuzione totale Recruiter media in United Kingdom presso UserGems varia da £44.7K a £64.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di UserGems. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$67.8K - $78.7K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
$59.8K$67.8K$78.7K$86.8K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Recruiter inviis presso UserGems per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso UserGems?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Recruiter stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in UserGems in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £64,889. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in UserGems per il ruolo Recruiter in United Kingdom è £44,714.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per UserGems

Aziende Correlate

  • Snap
  • Spotify
  • Amazon
  • Roblox
  • Uber
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usergems/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.