U.S Department of State Capo di Gabinetto Stipendi

La retribuzione totale Capo di Gabinetto media in United States presso U.S Department of State varia da $161K a $220K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di U.S Department of State. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media $174K - $207K United States Range Comune Range Possibile $161K $174K $207K $220K Range Comune Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Capo di Gabinetto inviis presso U.S Department of State per sbloccare! Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community! 💰 Visualizza Tutto Stipendi 💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Contribuisci

Qual è il programma di maturazione presso U.S Department of State ?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta Iscriviti agli Capo di Gabinetto stipendi verificati . Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più → Inserisci la Tua Email Inserisci la Tua Email Iscriviti Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.