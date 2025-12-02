U.S Department of State Assistente Amministrativo Stipendi

La retribuzione totale Assistente Amministrativo media in Argentina presso U.S Department of State varia da ARS 22.02M a ARS 30.05M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di U.S Department of State. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media $17.9K - $21.6K Argentina Range Comune Range Possibile $16.7K $17.9K $21.6K $22.8K Range Comune Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 2 altri Assistente Amministrativo inviis presso U.S Department of State per sbloccare! Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community! 💰 Visualizza Tutto Stipendi 💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Contribuisci

Qual è il programma di maturazione presso U.S Department of State ?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta Iscriviti agli Assistente Amministrativo stipendi verificati . Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più → Inserisci la Tua Email Inserisci la Tua Email Iscriviti Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.