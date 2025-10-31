Directory Aziendale
University of Michigan
University of Michigan Ricercatore UX Stipendi

La retribuzione totale Ricercatore UX media in United States presso University of Michigan varia da $57.4K a $83.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di University of Michigan. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Retribuzione Totale Media

$65.1K - $75.6K
United States
Range Comune
Range Possibile
$57.4K$65.1K$75.6K$83.3K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso University of Michigan?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ricercatore UX in University of Michigan in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $83,300. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in University of Michigan per il ruolo Ricercatore UX in United States è $57,400.

