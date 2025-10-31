Directory Aziendale
University of Florida
University of Florida Servizio Clienti Stipendi

La retribuzione totale Servizio Clienti media in United States presso University of Florida varia da $22.2K a $31.6K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di University of Florida. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Retribuzione Totale Media

$25.4K - $29.7K
United States
Range Comune
Range Possibile
$22.2K$25.4K$29.7K$31.6K
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in University of Florida in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $31,637. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in University of Florida per il ruolo Servizio Clienti in United States è $22,173.

