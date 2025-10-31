La retribuzione totale Assistente Amministrativo media in United States presso University of Chicago varia da $43.7K a $60.8K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di University of Chicago. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025
Retribuzione Totale Media
Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!