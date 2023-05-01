Directory Aziendale
Univeris
Univeris Stipendi

Lo stipendio di Univeris varia da $64,457 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Cybersecurity nella fascia bassa fino a $123,804 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Univeris. Ultimo aggiornamento: 9/14/2025

$160K

Manager di Ingegneria del Software
Median $124K
Ingegnere del Software
Median $97.7K
Analista di Cybersecurity
$64.5K

Architetto di Soluzioni
$122K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Univeris è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $123,804. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Univeris è $110,031.

