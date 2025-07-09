UnitedLex Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di UnitedLex varia da $11,919 in retribuzione totale all'anno per un Legale nella fascia bassa fino a $155,220 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di UnitedLex. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

$160K

Legale
$11.9K
Manager di Prodotto
$124K
Manager di Ingegneria del Software
$155K

Architetto di Soluzioni
$28K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in UnitedLex è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $155,220. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in UnitedLex è $76,176.

Altre Risorse