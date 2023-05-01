Directory Aziendale
United Talent Agency
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

United Talent Agency Stipendi

Lo stipendio di United Talent Agency varia da $50,170 in retribuzione totale all'anno per un Assistente Amministrativo nella fascia bassa fino a $233,825 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di United Talent Agency. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $135K
Assistente Amministrativo
$50.2K
Marketing
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager di Prodotto
$221K
Manager di Programma Tecnico
$234K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in United Talent Agency è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $233,825. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in United Talent Agency è $135,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per United Talent Agency

Aziende Correlate

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse