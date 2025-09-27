La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in Pakistan presso United Nations Development Programme varia da PKR 5.09M a PKR 7.27M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di United Nations Development Programme. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025
Retribuzione Totale Media
