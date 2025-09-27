Directory Aziendale
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in Pakistan presso United Nations Development Programme varia da PKR 5.09M a PKR 7.27M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di United Nations Development Programme. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Range Comune
Range Possibile
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Range Comune
Range Possibile

PKR 44.94M

Quali sono i livelli di carriera presso United Nations Development Programme?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in United Nations Development Programme in Pakistan raggiunge una retribuzione totale annua di PKR 7,265,022. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in United Nations Development Programme per il ruolo Manager di Programma Tecnico in Pakistan è PKR 5,091,725.

