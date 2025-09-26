Directory Aziendale
United Internet
United Internet Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Germany mediano presso United Internet ammonta a €74.4K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di United Internet. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
company icon
United Internet
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Totale annuo
€74.4K
Livello
Medior
Base
€74.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso United Internet?

€143K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at United Internet in Germany sits at a yearly total compensation of €86,723. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Internet for the Ingegnere del Software role in Germany is €74,405.

