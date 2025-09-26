Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Information Technologist (IT)

  • Tutti gli stipendi Information Technologist (IT)

United Internet Information Technologist (IT) Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Information Technologist (IT) mediano presso United Internet ammonta a €77.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di United Internet. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
company icon
United Internet
Cyber Security Engineer
Karlsruhe, BW, Germany
Totale annuo
€77.5K
Livello
-
Base
€77.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso United Internet?

€143K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un jobFamilies.Information Technologist (IT) in United Internet raggiunge una retribuzione totale annua di €112,490. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in United Internet per il ruolo jobFamilies.Information Technologist (IT) è €77,508.

