Directory Aziendale
Uniswap
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Uniswap Stipendi

Lo stipendio di Uniswap varia da $179,100 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto nella fascia bassa fino a $190,950 per un Recruiter nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Uniswap. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $190K

Ingegnere Crypto

Manager di Prodotto
$179K
Recruiter
$191K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Uniswap on Rekrytoija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $190,950. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Uniswap ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $190,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Uniswap

Aziende Correlate

  • Airbnb
  • PayPal
  • DoorDash
  • Stripe
  • Coinbase
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse