Directory Aziendale
Umpqua Bank
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Assistente Amministrativo

  • Tutti gli stipendi Assistente Amministrativo

Umpqua Bank Assistente Amministrativo Stipendi

La retribuzione totale Assistente Amministrativo media in United States presso Umpqua Bank varia da $73.1K a $102K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Umpqua Bank. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$79.2K - $92.1K
United States
Range Comune
Range Possibile
$73.1K$79.2K$92.1K$102K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Assistente Amministrativo inviis presso Umpqua Bank per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Umpqua Bank?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Assistente Amministrativo stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Assistente Amministrativo in Umpqua Bank in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $102,399. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Umpqua Bank per il ruolo Assistente Amministrativo in United States è $73,142.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Umpqua Bank

Aziende Correlate

  • Databricks
  • Google
  • PayPal
  • Uber
  • Facebook
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/umpqua-bank/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.