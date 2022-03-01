Directory Aziendale
umlaut
umlaut Stipendi

Lo stipendio di umlaut varia da $43,418 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $98,505 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di umlaut. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

$160K

Designer Industriale
$53.7K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$53.2K
Ingegnere del Software
$43.4K

Manager di Programma Tecnico
$98.5K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in umlaut è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $98,505. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in umlaut è $53,452.

