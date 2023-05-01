Directory Aziendale
Ultima Genomics
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Ultima Genomics Stipendi

Lo stipendio di Ultima Genomics varia da $110,445 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico nella fascia bassa fino a $195,975 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Ultima Genomics. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere Biomedico
$189K
Ingegnere Hardware
$152K
Ingegnere Meccanico
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingegnere del Software
$196K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Ultima Genomics è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $195,975. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ultima Genomics è $170,643.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ultima Genomics

Aziende Correlate

  • Pinterest
  • Lyft
  • PayPal
  • Stripe
  • Microsoft
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse