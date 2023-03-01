Directory Aziendale
Ula
Ula Stipendi

Lo stipendio di Ula varia da $27,118 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $57,128 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Ula. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

$160K

Designer di Prodotto
$27.1K
Manager di Prodotto
$57.1K
Manager di Progetto
$35.3K

Ingegnere del Software
$49.1K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Ula è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $57,128. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ula è $42,171.

