Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Stipendi

Lo stipendio di Ujjivan Small Finance Bank varia da $5,284 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $49,563 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Ujjivan Small Finance Bank. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

$160K

Operazioni Servizio Clienti
$5.3K
Marketing
$17.1K
Architetto di Soluzioni
$49.6K

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Ujjivan Small Finance Bank è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $49,563. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ujjivan Small Finance Bank è $17,134.

