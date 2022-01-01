Udemy Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Udemy varia da $48,676 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto nella fascia bassa fino a $382,500 per un Manager Immobiliare nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Udemy. Ultimo aggiornamento: 9/20/2025

$160K

Ingegnere del Software
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Designer di Prodotto
Median $165K
Recruiter
Median $115K
Manager di Ingegneria del Software
Median $117K
Manager di Operazioni di Business
$135K
Analista di Business
$255K
Servizio Clienti
$275K
Manager di Data Science
$72.1K
Operazioni di Marketing
$139K
Manager di Prodotto
$48.7K
Manager di Programma
$117K
Manager di Progetto
$172K
Manager Immobiliare
$383K
Vendite
$122K
Architetto di Soluzioni
$218K
Manager di Programma Tecnico
$147K
Venture Capitalist
$291K
FAQ

The highest paying role reported at Udemy is Manager Immobiliare at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $382,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Udemy is $165,334.

