Udaan
Udaan Stipendi

Lo stipendio di Udaan varia da $3,482 in retribuzione totale all'anno per un Contabile nella fascia bassa fino a $118,850 per un Sviluppo Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Udaan. Ultimo aggiornamento: 9/12/2025

$160K

Ingegnere del Software
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
Median $60K
Manager di Ingegneria del Software
Median $75.3K

Manager di Prodotto
Median $85.4K
Contabile
$3.5K
Analista di Business
$27.9K
Sviluppo Business
$119K
Analista di Dati
$17.4K
Stilista
$10.7K
Analista Finanziario
$38.8K
Risorse Umane
$33.6K
Legale
$34.7K
Marketing
$59.6K
Designer di Prodotto
$36.4K
Manager di Programma
$58.9K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Udaan, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Udaan è Sviluppo Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $118,850. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Udaan è $38,861.

