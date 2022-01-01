Directory Aziendale
UBS
UBS Stipendi

Lo stipendio di UBS varia da $22,039 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Data Science nella fascia bassa fino a $230,974 per un Manager di Programma nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di UBS. Ultimo aggiornamento: 9/4/2025

$160K

Ingegnere del Software
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere Site Reliability

Sviluppatore Quantitativo

Data Scientist
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Ricercatore Quantitativo

Banchiere d'Investimento
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analista Finanziario
Median $110K
Analista di Business
Median $110K
Manager di Prodotto
Median $138K
Manager di Ingegneria del Software
Median $175K
Manager di Operazioni di Business
Median $64.2K
Consulente di Management
Median $82.5K
Manager di Progetto
Median $150K
Architetto di Soluzioni
Median $206K

Data Architect

Cloud Security Architect

Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $106K
Manager di Programma Tecnico
Median $173K
Analista di Cybersecurity
Median $108K
Contabile
$44.6K
Assistente Amministrativo
$80.4K
Operazioni di Business
$109K
Sviluppo Business
$76.3K
Chief of Staff
$159K
Analista di Dati
$162K
Manager di Data Science
$22K
Risorse Umane
$164K
Legale
$159K
Designer di Prodotto
$143K
Manager di Design di Prodotto
$28.3K
Manager di Programma
$231K
Recruiter
$148K
Vendite
$159K
Total Rewards
$157K
UX Researcher
$137K
Manca la tua qualifica?

aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in UBS è Manager di Programma at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $230,974. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in UBS è $137,369.

