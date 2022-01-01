Directory Aziendale
Ubisoft
Ubisoft Stipendi

Lo stipendio di Ubisoft varia da $20,193 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $178,500 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Ubisoft. Ultimo aggiornamento: 9/20/2025

$160K

Ingegnere del Software
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Sviluppatore Web

Ingegnere Software Video Game

Ricercatore Scientifico

Manager di Prodotto
Median $108K
Manager di Ingegneria del Software
Median $116K

Analista di Dati
Median $48.8K
Data Scientist
Median $70K
Manager di Progetto
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Architetto di Soluzioni
Median $119K
Analista di Business
$20.2K
Graphic Designer
$58.8K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$79.9K
Operazioni di Marketing
$50.5K
Designer di Prodotto
$126K
Manager di Design di Prodotto
$164K
Manager di Programma Tecnico
$179K
UX Researcher
$81.4K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Ubisoft è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $178,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ubisoft è $81,405.

