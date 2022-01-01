Directory Aziendale
Twilio
Twilio Stipendi

Lo stipendio di Twilio varia da $25,870 in retribuzione totale all'anno per un Risorse Umane nella fascia bassa fino a $623,924 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Twilio. Ultimo aggiornamento: 10/18/2025

Ingegnere del Software
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Manager di Prodotto
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Manager di Ingegneria del Software
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Vendite
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Account Executive

Designer di Prodotto
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX Designer

Recruiter
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Analista di Dati
Median $142K
Ingegnere di Vendita
Median $256K
Data Scientist
Median $303K
Analista Finanziario
Median $170K
Manager di Design di Prodotto
Median $225K
Manager di Programma
Median $189K
Analista di Business
Median $150K
Servizio Clienti
Median $96K
Manager di Progetto
Median $248K
Contabile
$103K

Technical Accountant

Assistente Amministrativo
$175K
Operazioni di Business
$272K
Manager di Operazioni di Business
$304K
Sviluppo Business
$246K
Chief of Staff
$195K
Operazioni Servizio Clienti
$220K
Customer Success
$75.3K
Manager di Data Science
$89.1K
Risorse Umane
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Legale
$151K
Operazioni di Marketing
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Architetto di Soluzioni
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Manager di Programma Tecnico
$179K
Technical Writer
$238K
UX Researcher
$126K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Twilio, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Twilio, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Twilio, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Twilio è Ingegnere del Software at the IC6 level con una retribuzione totale annua di $623,924. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Twilio è $220,710.

Altre Risorse