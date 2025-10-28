Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Germany mediano presso trivago ammonta a €83.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di trivago. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
trivago
Software Engineering Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Totale annuo
€83.3K
Livello
-
Base
€83.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
10 Anni
Ultimi invii di stipendi
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in trivago in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €114,680. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in trivago per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Germany è €83,334.

