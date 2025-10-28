Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in China mediano presso Trip.com ammonta a CN¥399K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Trip.com. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Totale annuo
CN¥399K
Livello
hidden
Base
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Trip.com in China raggiunge una retribuzione totale annua di CN¥905,465. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Trip.com per il ruolo Ingegnere del Software in China è CN¥372,331.

