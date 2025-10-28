Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

Trip.com Manager di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in China mediano presso Trip.com ammonta a CN¥758K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Trip.com. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Totale annuo
CN¥758K
Livello
L5
Base
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Trip.com in China raggiunge una retribuzione totale annua di CN¥1,175,529. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Trip.com per il ruolo Manager di Prodotto in China è CN¥541,157.

