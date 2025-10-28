La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso TripAdvisor varia da $133K per year per SE1 a $321K per year per PSE1. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $251K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di TripAdvisor. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In TripAdvisor, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)
