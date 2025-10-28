Directory Aziendale
TripAdvisor
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

TripAdvisor Designer di Prodotto Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di TripAdvisor. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

£89.6K - £106K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£78.9K£89.6K£106K£112K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 1 altri Designer di Prodotto invii presso TripAdvisor per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+£43.4K
Robinhood logo
+£66.7K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.2K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In TripAdvisor, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Designer di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in TripAdvisor in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £112,054. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TripAdvisor per il ruolo Designer di Prodotto in United Kingdom è £78,925.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per TripAdvisor

Aziende Correlate

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse