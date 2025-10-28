Directory Aziendale
Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di TripAdvisor. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

£80K - £94.3K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£74.7K£80K£94.3K£104K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In TripAdvisor, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in TripAdvisor in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £104,054. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TripAdvisor per il ruolo Analista di Dati in United Kingdom è £74,705.

Altre Risorse