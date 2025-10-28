Directory Aziendale
La retribuzione Operazioni di Business in United States presso TripAdvisor ammonta a €54.6K per year per SE2. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di TripAdvisor. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

€44.7K - €54.1K
Spain
Range Comune
Range Possibile
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Visualizza 1 Altri Livelli
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In TripAdvisor, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Operazioni di Business in TripAdvisor in United States raggiunge una retribuzione totale annua di €57,614. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TripAdvisor per il ruolo Operazioni di Business in United States è €41,224.

