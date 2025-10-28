La retribuzione Operazioni di Business in United States presso TripAdvisor ammonta a €54.6K per year per SE2. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di TripAdvisor. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Retribuzione Totale Media
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In TripAdvisor, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)