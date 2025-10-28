Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Netherlands mediano presso TripActions ammonta a €105K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di TripActions. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Totale annuo
€105K
Livello
L3
Base
€105K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
9 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso TripActions?
Ultimi invii di stipendi
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in TripActions in Netherlands raggiunge una retribuzione totale annua di €173,525. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TripActions per il ruolo Ingegnere del Software in Netherlands è €95,994.

