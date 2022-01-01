Directory Aziendale
TripActions
TripActions Stipendi

Lo stipendio di TripActions varia da $74,990 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $227,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di TripActions. Ultimo aggiornamento: 9/13/2025

$160K

Analista di Dati
$84.9K
Data Scientist
Median $75K
Analista Finanziario
$116K

Designer di Prodotto
$108K
Manager di Prodotto
Median $227K
Manager di Progetto
$129K
Vendite
$84.6K
Ingegnere del Software
Median $220K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Den høyest betalte rollen rapportert hos TripActions er Manager di Prodotto med en årlig totalkompensasjon på $227,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TripActions er $111,712.

