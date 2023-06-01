Directory Aziendale
Tricida
Tricida Stipendi

Lo stipendio mediano di Tricida è $199,000 per un Ingegnere del Software . Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Tricida. Ultimo aggiornamento: 12/1/2025

Ingegnere del Software
$199K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Tricida è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $199,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tricida è $199,000.

