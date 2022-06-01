Directory Aziendale
TravelPerk
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

TravelPerk Stipendi

Lo stipendio di TravelPerk varia da $51,178 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $152,176 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di TravelPerk. Ultimo aggiornamento: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Median $82.4K

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $152K
Operazioni Servizio Clienti
$113K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Risorse Umane
$86.6K
Vendite
$51.2K
Manager di Ingegneria del Software
$97.2K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In TravelPerk, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in TravelPerk è Manager di Prodotto con una retribuzione totale annua di $152,176. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TravelPerk è $91,918.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per TravelPerk

Aziende Correlate

  • Amadeus
  • Checkfront
  • DealerOn
  • Houzz
  • Vanguard
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse