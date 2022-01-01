Directory Aziendale
TransUnion
TransUnion Stipendi

Lo stipendio di TransUnion varia da $10,548 in retribuzione totale all'anno per un Analista Finanziario nella fascia bassa fino a $300,000 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di TransUnion. Ultimo aggiornamento: 10/26/2025

Data Scientist
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Ingegnere del Software
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Ingegnere Software Backend

Manager di Prodotto
L2 $113K
L4 $179K

Manager di Data Science
Median $184K
Analista di Business
Median $99.5K
Vendite
Median $300K
Manager di Operazioni di Business
$123K
Sviluppo Business
$140K
Analista di Dati
$116K
Analista Finanziario
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Legale
$114K
Consulente di Management
$101K
Marketing
$231K
Operazioni di Marketing
$88.7K
Designer di Prodotto
$97.5K
Manager di Programma
$140K
Manager di Progetto
Median $149K
Manager di Ingegneria del Software
$110K
Manager di Programma Tecnico
$184K
Venture Capitalist
$169K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in TransUnion è Vendite con una retribuzione totale annua di $300,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TransUnion è $122,610.

